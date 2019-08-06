Пермь, 6 августа, 2019, 15:22 — ИА Регнум. В Перми 6 августа бушует ураган. Порывы ветра достигают 25 метров в секунду, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

Vk.com/permactive Последствия урагана в Перми

В настоящее время в городе ликвидируют последствия урагана. По официальным данным, в единую диспетчерскую службу поступило 32 сообщения об упавших деревьях.

Пользователи публикуют в соцсетях фотографии, где запечатлены разрушительные следы ненастья. Подрядчики и управляющие компании расчищают тротуары и проезды от поваленных деревьев и сломанных веток.

Напомним, с 1 августа Пермь живет в режиме повышенной готовности из-за неблагоприятного прогноза погода. По данным синоптиков, 7 августа на территории Пермского края вновь ожидаются сильный ветер и дожди.

По данным ГУ МЧС по Прикамью, 14 муниципальных образований региона функционирует в режиме повышенной готовности. В Нытвенском районе действует режим ЧС в связи с переувлажнением почвы и гибелью сельхозпосевов.