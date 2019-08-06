Кабул, 6 августа, 2019, 15:28 — ИА Регнум. В результате столкновений соперничающих групп талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане погибли по меньшей мере 40 террористов. Об этом 6 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Журналисты агентства отмечают, что столкновения начались в провинции Герат на западе страны, причиной их стали расхождения во взглядах террористов на мирные переговоры с Соединёнными Штатами. Не все боевики согласны на переговоры с США ради заключения мира, предпочитая воевать до «последней капли крови».

Напомним, правительство Афганистана и поддерживающие его американские военные сталкиваются со всё большим давлением со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как следствие, стороны приняли решение сесть за стол переговоров.