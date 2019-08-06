Москва, 6 августа, 2019, 15:10 — ИА Регнум. У экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития России «особые опасения» вызывает сокращение российского экспорта экспорта. Об этом говорится в специальном мониторинге экономической ситуации в России.

Иван Шилов ИА REGNUM Экспорт

По мнению экономистов, причин сокращения экспорта несколько. К их числу отнесли соглашение ОПЕК+, которое ограничивает добычу нефти. Однако есть и другие аспекты.

«Заградительная тарифная политика стран — потребителей российской продукции, например, металлопродукции, и замедление экономического роста в ряде регионов (Евросоюз, Китай); в-третьих, невысокое качество выпускаемой российскими предприятиями продукции, не способной конкурировать в основном по цене при укреплении рубля», — отмечено в документе.

При этом низкий внутренний спрос, сокращение частных инвестиций, а также отток капитала из страны не дают оснований полагать, что период стагнации в российской промышленности завершается, считают эксперты.