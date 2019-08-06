Грозный, 6 августа, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Более 10 тысяч ученических мест будет создано в Чечне в ближайшем будущем. Для этого в республике в настоящее время строятся 23 новых школы. Об этом на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым сообщил первый вице-премьер Иса Тумхаджиев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Почти все образовательные учреждения будут запущены до конца текущего года. Из них одно учебное заведение, рассчитанное на 720 мест, откроют уже к первому сентября», — цитирует Тумхадживева пресс-служба главы и правительства Чечни.

Он уточнил также что школа, о которой идет речь, расположена в горном селе Махкеты Веденского района. Глава Чечни призвал следить за качеством строительных работ, привлекая к ним лучших специалистов и используя самые современные технологии.

«Мы должны обеспечить наших детей достойными условиями для учебы и развития, нам важен ответственный подход к строительным работам», — отметил чеченский лидер.

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