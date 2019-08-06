Саратов, 6 августа, 2019, 15:03 — ИА Регнум. Торжественные линейки в честь Дня знаний в Саратовской области перенесли с 1-ого на 2-е сентября. Об этом 6 августа сообщает «Взгляд-инфо».

(сс) ukrtor Школьная линейка

Данный перенос был осуществлен областным минобром, поскольку 1 сентября текущего года выпадает на воскресенье. Именно поэтому праздничные мероприятия перенесли на понедельник. Запрет на продажу алкоголя также переносится на 2 сентября.

Напомним, что с 2015 года в регионе принят закон, согласно которому в День знаний запрещена продажа алкоголя.