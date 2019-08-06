Оренбург, 6 августа, 2019, 15:03 — ИА Регнум. В Оренбурге 6 августа начались подготовительные работы возле долгостроя по ул. Советской, на площадку пригнали спецтехнику. По результатам технической экспертизы принято решение о демонтаже конструкций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской администрации.

Наталья Хомутова Знаменитый долгострой в Оренбурге

Непосредственно к работам на площадке приступят только после того, как будут утверждены проекты демонтажа, вывоза и складирования конструкций и другие необходимые документы.

Как подчеркнули в областном минстрое, после сноса недостроенной высотки капитальное строительство на площадке не планируется.

Напомним, строительство 16-этажного здания началось в далеком 1974 году. С течением времени собственники менялись, проекты предназначения объекта — тоже. Изначально здание задумывалось как головной офис Оренбурггазпрома, впоследствии возникли идеи бизнес-центра, детского медицинского центра, парка развлечений, казино, офиса Законодательного собрания региона. В 2005 году было демонтировано четыре верхних этажа. С тех пор в центре города «красуется» 12-этажка.

В конце марта 2019 года вопрос о судьбе и перспективах здания вновь актуализировался. Глава Оренбурга Дмитрий Кулагин заявил, что собственнику объекта в Москву направлено письмо с просьбой убрать незаконно построенный забор, который перекрывает улицу Советскую. Градоначальник также проинформировал, что собственник просит за 12-этажку 50 млн рублей.

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