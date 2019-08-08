Москва, 8 августа, 2019, 03:09 — ИА Регнум. Общее собрание Российской академии наук поставило неутешительный диагноз положению дел в российской науке. Почему, если всё будет продолжаться как сейчас, российской науке не видать ни квалифицированных кадров, ни научных успехов, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Маленький.

Иван Шилов ИА REGNUM Творец науки

Несмотря на заверения выступавшей с приветственным словом вице-премьера Татьяны Голиковой о том, что нацпроект «Наука» поднимет процесс управления наукой на необходимую высоту, академики, выступавшие после нее, обрисовали довольно мрачную картину. По объему финансирования науки на душу населения Россия занимает 35-е место в мире.

Попытки привязать финансирование к индексу цитируемости научных трудов не могут дать результата, ибо количество научных работ растет, а цитируемость этих работ падает. Не достигается самое главное — качество научной деятельности, имеющее прямое отношение к открытию нового, постижению Вселенной. Впрочем, если наука, как это сейчас имеет место в российской действительности, будет продолжать оставаться «сферой услуг», то никакого выхода из создавшегося тупика так и не будет найдено.

Читайте статью Андрея Маленького «Убийство науки в России. Почему онемело правительство и аплодировала РАН?».