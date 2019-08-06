Великий Новгород, 6 августа, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Социальные сети обсуждают фотографии благоустройства игровой площадки детского сада «Ромашка» в селе Мошенское Новгородской области, которые опубликованы на сайте Новгородской областной думы после визита в районный центр спикера регионального парламента Елены Писаревой. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, на одном из фото Писарева вместе с главой Мошенского района Алексеем Кондратьевым стоят рядом с остовом старого «Запорожца», раскрашенного «под божью коровку».

Duma.novreg.ru Игровая площадка в детском саду «Ромашка» в селе Мошенское

«В каждом детском саду из тех, что я посетила, заведующая и воспитатели стараются максимально благоустроить территорию своими силами и с помощью родителей воспитанников. Малые архитектурные формы, горки, клумбы — все это делается своими руками из подручных материалов. Получаются красивые и разнообразные площадки. В детском саду «Ромашка» даже старый автомобиль приспособили для игр. Но вот только с точки зрения безопасности детей не всегда эти конструкции отвечают нормам, да и не всё под силу сделать своими руками», — прокомментировала увиденное Елена Писарева.

В информационном отделе Новгородской областной думы сообщили, что спикер регионального парламента запросила у руководства детских садов информацию о необходимом игровом оборудовании для всестороннего развития детей.

Отметим, что состояние детских образовательных учреждениях — полномочия местных органов власти. В 2018 году в селе Мошенское отремонтировали детский сад «Лучик», расположенный в здании 1984 года постройки, но средства на эти цели — около 10 млн рублей — были выделены из резервного фонда президента РФ. В 2019 году районные власти запланировали ремонты других социальных учреждений: приюта, начальной школы, школы искусств и физкультурно-оздоровительного комплекса — всего на сумму около 15 млн рублей.