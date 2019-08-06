Москва, 6 августа, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В обрабатывающей промышленности рост во втором квартале 2019 года показали пищевая, деревообрабатывающая, химическая, металлургическая промышленности. Соответствующая информация представлена в мониторинге экспертов Института Гайдара, РАНХиГС и Минэкономразвития России.

Пищевая промышленность в России

Также положительную динамику демонстрирует производство транспортных средств, отмечают авторы.

«Причины роста остались прежними — государственная поддержка и благоприятная рыночная конъюнктура. Другие отрасли, показавшие положительную динамику в первом квартале 2019 года, вернулись к околонулевым темпам роста или медленному спаду», — отмечено в исследовании.

Как сообщало ИА REGNUM, среди населения России, несмотря на экономические трудности, превалируют позитивные настроения.