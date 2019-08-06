Париж, 6 августа, 2019, 14:48 — ИА Регнум. Французская автокомпания представила обновленный Renault Sandero RS с 2,0-литровым «атмосферником». Об этом 6 августа сообщает портал 32cars.ru.

Renault Renault Sandero R.S

Это первое обновление хэтчбека за четыре года. Авто получит совершенно новую светодиодную оптику, тормозные суппорты красного цвета от модификации Racing Spirit Limited Edition, а также чёрные 17-дюймовые диски.

Внутри авто появятся элементы из карбона, а сиденья будут отличаться двойной подкладкой и красной обшивкой.

Под капотом Sandero RS будет либо 150-сильный этаноловый 2,0-литровый «атмосферник», либо бензиновый мотор мощностью 145 л. с. Двигатели будут агрегатироваться с 6-скоростной «механикой» с коротким передаточным числом.

На американском авторынке новинка появится в 2020 году.

Напомним, бестселлером французского бренда в России в июне 2019 года стала модель Renault Duster.

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