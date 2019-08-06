Москва, 6 августа, 2019, 14:55 — ИА Регнум. Чечня вошла в тройку субъектов России с наименьшим числом врачей на одного человека. На 10 тысяч населения в республике приходится в среднем 26,8 специалистов. Соответствующие данные приведены в статистическом сборнике Минздрава России за 2018 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Меньше всего врачей в расчете на 10 тысяч человек в Курганской области, где этот показатель составляет 24,2. Меньше 30 этот показатель также во Владимирской, Вологодской, Калужской, Костромской, Псковской, Свердловской и Тульской, а также Еврейской автономной областях.

Другой регион Северного Кавказа — Северная Осетия — вошла в тройку субъектов с наибольшей обеспеченностью врачами, где на 10 тысяч человек приходится 54,2 специалиста. Выше только в Чукотском автономном округе (65,5) и Санкт-Петербурге (58,2).

Что касается обеспеченности специалистами-медиками в других регионах СКФО, то показатели в Ставропольском крае составляют 33,1, Дагестане — 33,4, Карачаево-Черкесии — 37,1, Кабардино-Балкарии — 39, Ингушетии — 44,9.

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Как сообщало ИА REGNUM, 86% участников опроса, проведённого экспертами Общероссийского народного фронта в регионах России, заявили о наличии кадрового дефицита в медицинской сфере.