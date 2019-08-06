Москва, 6 августа, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Цикл лекций, посвящённых эволюции Вселенной, жизни звёзд и будущему Млечного пути, представили учёные Курчатовского института участникам международной смены МДЦ «Артек», сообщает 6 августа пресс-служба института.

NRAO Outreach Галактика «Млечный путь»

Занятия студии «Физика космоса: что видно в телескоп», рассчитанные для юных астрономов и астрофизиков, проходили в течение трёх недель. Их посетили более 60 ребят из пяти лагерей «Артека».

Исследователи знакомили ребят с работами учёных в области астрофизики и космологии. Артековцы узнали, как рождаются и умирают звезды, что такое экзопланеты и как наука отвечает на вопросы о рождении Вселенной. Также молодые исследователи рассказали школьникам о наблюдении за звездами и современных телескопах.

НИЦ «Курчатовский институт» выступает тематическим партнером МДЦ «Артек» и в этом году проводит в рамках смены образовательную программу «Учимся у природы, создаем будущее». Участниками профильного отряда стали 25 школьников со всей страны, которые получили бесплатные путевки в «Артек» от Курчатовского института по итогам конкурсного отбора.

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