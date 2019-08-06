Луганск, 6 августа, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Украинские силовики используют перемирие для наращивания тяжёлого вооружения у линии соприкосновения, заявил 6 августа на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко, ссылаясь на данные разведки.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Танк ВСУ

«Так, нашей разведкой отмечено прибытие двух реактивных артиллерийских батарей и танковой роты в район населённого пункта Рубежное. В районе населённого пункта Подлесное отмечено прибытие восьми единиц БМП-1, которые сосредоточены на территории жилого массива. Ещё два БМП-1 были размещены противником на территории жилого домовладения в районе населённого пункта Золотое-2», — рассказал он.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее разведка обнаружила три украинских БТР и одну БМП-2 в районе населённых пунктов Крымское и Попасная.

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