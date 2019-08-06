Санкт-Петербург, 6 августа, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Петербург остается весьма востребованным городом для поступления в вузы среди иногородних и зарубежных абитуриентов.

Дарья Драй ИА REGNUM Пара влюбленных

Как сообщили 6 августа в городском комитете по науке и высшей школе, в 2019 году 69% от общего числа заявлений в вузы Северной столицы поступило от иногородних абитуриентов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иностранцы подали 10 тыс. заявлений в петербургские университеты. Всего в 2019 году было подано почти полмиллиона заявок на учебу в вузах Петербурга.

Напомним, документы по ЕГЭ в петербургских вузах на дневном отделении принимали до 26 июля, с 27 июля началась многоступенчатая процедура зачисления. На сегодня 80% бюджетных мест уже заняты, оставшиеся 20% будут распределены 8 августа.

Средний балл ЕГЭ среди поступивших на бюджетные отделения вырос по сравнению с прошлым годом и составил 77,97.

Добавим, от победителей и призеров школьных олимпиад поступило 4 тыс. 218 заявлений на поступление.

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В 2018 году иногородние студенты составили 69% от общего числа поступивших в вузы Петербурга, еще 4% пришлось на иностранных студентов.

Петербургские вузы в 2019 году предоставят около 27 тысяч бюджетных мест для поступающих на программы бакалавриата.

В Петербурге работают 43 государственных вуза и 29 коммерческих, из которых только восемь имеют аккредитацию для выдачи дипломов государственного образца.