В Кемеровской области скидку на ипотеку начали давать прямо в роддоме
Кемерово, 6 августа, 2019, 14:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области за детей начали давать скидку на ипотеку прямо в роддоме, передает 6 августа Общественное телевидение России. Сертификат вручают матерям в перинатальном центре при выписке.
Это новый проект Кемеровской областной клинической больницы совместно с банком-партнёром. Ставка 6% годовых будет действовать в течение всего срока ипотеки. Льгота распространяется и на рефинансирование ранее оформленного кредита.
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На вторичное жилье эта программа не распространяется. Сертификат получили уже больше 50 семей, вместе с ним родителям выдают свидетельство о рождении ребёнка и страховой полис, так что матерям не придется бегать по инстанциям, оформляя все эти документы.
Как сообщало ИА REGNUM, с 6 августа Сбербанк снизил ставки по ипотеке. Так, для основной линейки продуктов ипотечного кредитования снижение составит до 0,7 процентного пункта. В результате новую квартиру клиенты банка смогут приобрести в ипотеку по ставке от 7,6% годовых, тогда как для вторичного жилья минимальная ставка составит 9,1%.
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