Таллин, 6 августа, 2019, 14:21 — ИА Регнум. Решение МИД Эстонии не признавать российские паспорта, выданные жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, с сожалением восприняли в посольстве России. Об этом говорится в сообщении дипмиссии в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт

Эстония продолжает участвовать в гонке на антироссийском треке наряду со странами Евросоюза, отметили в посольстве. Фактически Таллин поддержал блокаду Донбасса вместо того, чтобы помочь решению конфликта на востоке Украины, добавили дипломаты.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа эстонский МИД объявил о непризнании российских паспортов жителей ДНР и ЛНР, которые были выданы после 24 апреля 2019 года лицам, ранее не имевшим гражданства РФ. Напомним, указ об упрощённом порядке приема в российское гражданство жителей Донбасса подписал в апреле президент РФ Владимир Путин.

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