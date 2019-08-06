Санкт-Петербург, 6 августа, 2019, 14:20 — ИА Регнум. Количество заявлений на поступление в вузы Петербурга от абитуриентов в 2019 году увеличилось примерно на 5%, передает корреспондент ИА REGNUM. Всего было подано 484 тысячи заявлений, в то время как в прошлом году — 462 тысячи.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Контрольные цифры приема в петербургские вузы на программы бакалавриата и специалитета составили 27 тысяч 40 человек, что также на 556 мест больше, чем в 2018 году.

На бюджетные места в этом году подали 374 тысячи заявлений. 55% из всех заявок поступает от девушек, от юношей — только 45%. Но гендерный разрыв несколько сократился — в прошлом году соотношение было 58% и 42% соответственно.

Средний конкурс в государственные вузы Петербурга увеличился и составил 13,83 человека на место. Продолжает расти популярность технических специальностей, востребованы медицинские, творческие направления.