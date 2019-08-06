Ярославль, 6 августа, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В ПАТП-1 Ярославля поступили 10 новых автобусов. Об этом на своих страницах в социальных сетях рассказал мэр города Владимир Волков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Новые автобусы в Ярославле

«Сегодня для ПАТП-1 знаменательный день — предприятие получило десять единиц новых низкопольных автобусов ЛИАЗ повышенной комфортности с кондиционерами, камерами видеонаблюдения. Они оснащены аппарелью и специальной площадкой для инвалидов. Это очень удобно для маломобильных групп людей и для пассажиров с детскими колясками. Сейчас автобусы проходят необходимую подготовку для выхода на линию», — рассказал Владимир Волков.

Автобусы приобретены предприятием в лизинг. Большая часть существующего автопарка предприятия почти полностью изношена.