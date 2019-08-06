Киев, 6 августа, 2019, 14:00 — ИА Регнум. До конца 2020 года Киев и Москва заключат новый договор на транзит и поставку российского газа. Об этом 6 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов руководитель украинского Центра военно-правовых исследований АлександрМусиенко.

Chto-proishodit.ru Газ для Украины

При этом он считает, что подписание нового газового контракта зависит от результатов переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа.

«Но много что зависит от встречи Зеленского с Трампом, от того будут ли введены санкции против «Северного потока-2» и еще от многих факторов в геополитической плоскости. Но я думаю, что контракт подпишут», — сказал Мусиенко.

При этом директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский уточил, что Киев начнет газовые переговоры с Кремлем после появления украинского правительства.

«В качестве переговорщика будет новый министр энергетики. Никак не господин Коболев. Поэтому интрига сохраняется. Пока непонятно, когда будут проходить переговоры… Российская сторона подтверждала готовность вести переговоры с новым правительством. У нас нет контрактов, не решен вопрос с Российской Федерацией. Мы не понимаем, по какой цене могли бы получать газ… Мы не понимаем ситуацию с транзитом», — добавил Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что газовые переговоры между Украиной и Россией пройдут после назначения нового правительства.

«Нам важно сохранить транзит. Это не только поступление около 3 млрд долларов, которые мы потеряем, если не будет транзита. Это также вопрос нормального функционирования ГТС, а также — геополитики», — сказал Данилюк.