Пхеньян, 6 августа, 2019, 14:10 — ИА Регнум. КНДР начала использовать паром «Man Gyong Bong 92» в туристических целях. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей северокорейского туристического агентства Koryo Tours.

По их словам, 5 августа группа иностранных туристов впервые поднялась на борт парома в городе Вонсан.

Известно, что туристическое агенство опубликовало в социальной сети Instagram фото группы туристов, а также интерьер и экстерьер судна.

«С 2006 года судно не выходило в Японское море, за исключением февраля 2018 года, когда проводились зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане, — сообщили представители туристического агенства. — В течение последних двух лет данное судно использовалось в качестве столовой для туристов, однако с этого года его будут использовать и как место для ночлега».

«Man Gyong Bong 92» — паром грузоподъемностью 9700 тонн, построенный на средства Генеральной ассоциации корейских жителей в Японии к 80-летию Ким Ир Сена в 1992 году.