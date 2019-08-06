Вашингтон, 6 августа, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Выступление президента США Дональда Трампа против видеоигр спровоцировало появление среди интернет-пользователей движение #VideogamesAreNotToBlame («Видеоигры не виноваты» — англ.). Под хештегом люди объясняют всему миру, почему видеоигры не являются причиной дегуманизации человечества.

(сс) Olichel С джойстиком в руках

Хештег быстро набрал популярность и появился в списке самых обсуждаемых тем в Twitter. Многие геймеры заявляют, что игры, наоборот, помогают им снимать стресс, накапливаемый за день, и не ругаться с близкими людьми.

ThatBeesknees «Третья мировая война — козырь против геймеров».

https://twitter.com/thatbeesknees/status/1158549561977253888

AFickleBiscuit «У меня проблемы с психикой, я играю в видеоигры так долго, как себя помню. У меня есть и социальные проблемы: надо мной вечно издеваются. Но я никогда, никогда не хотел брать пистолет и убивать невинных людей из-за этого».

https://twitter.com/AFickleBiscuit/status/1158531534191833088

captainzattara «Я никогда не вписывалась в компанию сверстников в детстве, но у меня всегда были игры, чтобы развлечься, и благодаря им я познакомилась и подружилась со многими людьми. В играх есть много положительных моментов, и они являются отличным способом сбежать от стрессов современного общества».

https://twitter.com/captainzattara/status/1158690822407127040

Daniesports «Мы играем в видеоигры, а ты играешь со своей страной».

https://twitter.com/Daniesports_/status/1158690738701524992

iiBurnyeh «Благодаря играм у меня появилось так много замечательных друзей, и мне нужно встретиться с некоторыми из них в реальной жизни. Благодаря видеоиграм я смог выйти из своего отшельничества и найти увлечение, при этом моя любимая игра — стрелялка».

https://twitter.com/iiBurnyeh/status/1158689813463273472

laiaonmars «Мы учим детей, что убийство — это неправильно? Что все жизни стоят одинаково? Стараемся ли мы растить их в здоровой и ответственной среде? Уф, это очень сложно. Лучше винить видеоигры».

https://twitter.com/laiaonmars/status/1158689084916805632

Ранее президент США Дональд Трамп назвал видеоигры пропагандой насилия и одной из причин, по которым в США участились случаи массовой стрельбы. После этого заявления акции многих крупных компьютерных компаний по производству видеоигр резко упали.

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