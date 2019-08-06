«Мы играем в игры, а ты играешь со страной»: геймеры раскритиковали Трампа
Вашингтон, 6 августа, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Выступление президента США Дональда Трампа против видеоигр спровоцировало появление среди интернет-пользователей движение #VideogamesAreNotToBlame («Видеоигры не виноваты» — англ.). Под хештегом люди объясняют всему миру, почему видеоигры не являются причиной дегуманизации человечества.
Хештег быстро набрал популярность и появился в списке самых обсуждаемых тем в Twitter. Многие геймеры заявляют, что игры, наоборот, помогают им снимать стресс, накапливаемый за день, и не ругаться с близкими людьми.
https://twitter.com/AFickleBiscuit/status/1158531534191833088
https://twitter.com/captainzattara/status/1158690822407127040
https://twitter.com/Daniesports_/status/1158690738701524992
https://twitter.com/iiBurnyeh/status/1158689813463273472
https://twitter.com/laiaonmars/status/1158689084916805632
Ранее президент США Дональд Трамп назвал видеоигры пропагандой насилия и одной из причин, по которым в США участились случаи массовой стрельбы. После этого заявления акции многих крупных компьютерных компаний по производству видеоигр резко упали.
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