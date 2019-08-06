Нижние Серги, Свердловская область, 6 августа, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В Нижних Серьгах суд приговорил коммерческое предприятие к денежному штрафу в размере одного миллиона рублей за коррупционное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка

Дело об административном правонарушении было возбуждено по итогам прокурорской проверки. Установлено, что весной и летом 2016 года гендиректор строительно-монтажной компании передал денежные средства и оказал услуги по доставке и установки двери чиновнику управления муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского района. Взамен, чиновник не вносила строительно-монтажное предприятие в единую базу должников за аренду муниципального помещения, что впоследствии позволило выкупить недвижимость у государства.

Напомним, что в июне 2019 года экс-чиновник управления муниципальным имуществом администрации Нижнесергинского района была признана виновной в получении взятки от коммерческой организации. Суд приговорил её к трём с половиной годам лишения свободы условно.