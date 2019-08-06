ЕС не сможет покрыть потребности Украины в газе, если РФ остановит транзит
Киев, 6 августа, 2019, 13:55 — ИА Регнум.
Украина сможет закупать в Европейском союзе 27 млн. куб. м газа в сутки при потребности 50−70 млн, если Кремль перекроет транзит российского газа. Об этом 6 августа заявил в эфире одного из украинских телеканалов директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский.
При этом он признал, что Украина не отбирает на своей территории транзитный российский газ, а закупает его через систему байпас (англ. bypass — обход, резервный путь, запасной маршрут для непременного обеспечения функционирования системы).
Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа независимая аналитическая платформа Vox Check опровергла заявление главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука о том, что Киев «отбирает транзитный газ». «Неправда. Этот газ мы не отбираем во время транзита на территории Украины, а физически перекачиваем из Европы. Это подтверждают данные как украинских, так и европейских операторов газотранспортных систем на открытых онлайн-сервисах», — уточнили в Vox Check.
Напомним, ранее Медведчук заявил, что не существует реверса российского газа из Европы в Украину.