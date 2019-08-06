Ставрополь, 6 августа, 2019, 13:52 — ИА Регнум. В Ставропольском крае началась уборка столовых сортов винограда. Первыми к ней приступили крестьянско-фермерские хозяйства Ахмедханова и Калашникова, а также личные подсобные хозяйства края, сообщили ИА REGNUM 6 августа в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

Виноград

Только в одном хозяйстве Ахмедханова находится более 124 га виноградников. Это наибольшая площадь в крае. На базе КФХ создан сельскохозяйственный кооператив «Витис». Он объединяет 11 КФХ и личных подсобных хозяйств.

В скором времени на прилавках магазинов в регионах России появятся такие сорта винограда, выращенные на Ставрополье, как «Восторг», «Августин», «Молдова», «Мускат Янтарный», «Кишмиш Лучистый», «Оригинал», «Надежда АЗОС», «Кодрянка», «Аркадия» и другие.

По данным минсельзоза, в 2019 году этом году кооператив «Витис» планирует построить свое виноградохранилище. Для этого руководство КФХ намерено принять участие в программе государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Ставропольском крае вдвое увеличилось количество виноградарских ферм. Край намерен возродить былую славу региона, занимающего лидирующие позиции в России по выращиванию винограда.