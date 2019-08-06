Вашингтон, 6 августа, 2019, 13:50 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намерены предотвратить одностороннюю военную операцию, которую Турция планирует провести на севере Сирии. С таким заявлением сегодня, 6 августа, выступил министр обороны США Марк Эспер, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Читайте также: Эрдоган анонсировал проведение новой операции на востоке Сирии

«Мы считаем любые односторонние действия с их стороны (Турции — прим. ИА REGNUM ) неприемлемыми, — заявил Эспер журналистам, направляясь в Японию. — То, что мы собираемся сделать, — это предотвратить односторонние вторжения, которые снова нарушат взаимные интересы, разделяемые Соединёнными Штатами, Турцией и Сирийскими демократическими силами на севере Сирии».

Читайте также: Силы безопасности Турции захватили тонну взрывчатки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Сирии

Напомним, ранее, 4 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Турция начнёт новую антитеррористическую операцию в контролируемом курдами районе к востоку от Евфрата на севере Сирии. Турецкий лидер отметил, что Анкара проинформировала о своём намерении Россию и США. При этом сроков начала операции Эрдоган не уточнил.