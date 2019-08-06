Санкт-Петербург, 6 августа, 2019, 13:46 — ИА Регнум. В Петербурге собираются к 2024−2025 году провести масштабную инвентаризацию исторических зданий, чтобы, возможно, снять часть из них с охраны. Об этом заявил глава городского комитета по охране памятников (КГИОП) Сергей Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Сфинкс на Университетской набережной

Эти мероприятия будут осуществляться в рамках корректировки 820-го закона «О границах зон охраны…».

Макаров заявил, что такие поправки необходимы потому, что в Петербурге все здания, построенные до 1917 года, а иногда и до 1957 года, обладают одинаковым статусом.

«Назовем это статусом охраны. У нас даже памятники так не охраняются одинаково, как исторические здания», — сказал Макаров.

Заметим, в последние годы Петербург сотрясает череда скандалов о мошенническом «омолаживании» дореволюционных домов, которые по закону нельзя сносить, однако после того, как юридически они получают «новый», более поздний год постройки, девелоперы получают возможность застройки. Градозащитникам приходится оспаривать это «омолаживание» в судах, но эти истории уже приводили к сносам, например, на Ремесленной улице.

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По мнению Макарова, в некоторых случаях исторические здания не представляют никакой ценности, поэтому от них можно избавиться.

«Мне кажется, было бы правильно провести инвентаризацию исторической застройки и понять, что мы охраняем как памятник, что позволительно трансформировать в другой вид, что не охранять совсем. Что скрывать, у нас как-то считается, что до 1917 года строили очень хорошо, а после 1917-го перестали строить хорошо. Ничего подобного, халтурили в любое время. Поэтому есть объекты, с которыми, считаю, совершенно можно попрощаться и построить на их месте другое здание или разбить сквер, допустим», — заявил глава КГИОП.

Он подчеркнул, что всего дореволюционных зданий в Петербурге около 16 тысяч, поэтому сразу провести инвентаризацию не удастся.

«Мы не в силах провести эту работу целиком, но мы потихонечку будем двигаться. Надеемся, что в новой версии 820-го закона в ряде кварталов или ряде зон появится такое деление на три категории. На начальном этапе (инвентаризации) это будет буквально несколько десятков зданий. Вся ревизия — это работа следующей корректировки 820-го, год 2024−2025», — добавил Макаров.