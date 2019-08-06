Обнинск, Калужская область, 6 августа, 2019, 13:39 — ИА Регнум. В Калужской области за действия, дискредитирующие звание врача и руководителя федерального учреждения, освобождён от должности исполняющий обязанности главного врача обнинской клинической больницы № 8 ФМБА Эдуард Иванов, об этом стало известно 5 августа.

Оbninsk.name Бывший исполняющий обязанности главного врача обнинской клинической больницы № 8 ФМБА Эдуард Иванов

Об увольнении сообщило издание obninsk.name. Увольнение главврача обнинской больницы последовало после телефонного разговора медика с журналистом издательского дома «Мак Медиа», в котором Эдуард Иванов допустил некорректные высказывания о диспансеризации пациентов. Публикация с аудиозаписью этого разговора на интернет-портале Оbninsk.name вызвали крайне негативную реакцию горожан. И хотя подробности беседы с главным врачом больницы журналистами были удалены с сайта издания в ввиду аморальных выражений медика в адрес пациентов, журналистов и их родственников, но речь руководителя крупного медицинского учреждения города, в которой он в частности, пообещал «оторвать и откусить половые органы журналистов» возмутила людей. Впоследствии Иванов принёс публичные извинения, сказав, что «поддался эмоциям, вспылил, допустил грубость и бестактность». Впрочем, запоздалое раскаяние не спасло главврача от увольнения.

Скандал с главным врачом из Обнинска произошёл после того, как интернет-издание Оbninsk.name поместило информацию о том, как 50-летняя пациентка, заслуженная учительница безуспешно просидела три часа в огромной очереди, для того, чтобы пройти диспансеризацию в клинической больнице №8. Попасть на приём к врачу женщине в итоге не удалось, так как из четырех специалистов работали только двое.