Тюмень, 6 августа, 2019, 13:40 — ИА Регнум. В Тюмени 91-летнюю труженицу тыла, умершую в пансионате, похоронили в чёрном пакете для мусора. Об этом заявили неравнодушные тюменцы в социальных сетях. Департамент социальной защиты Тюменской области проведёт служебное расследование, сообщает 72.ru.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Кладбище

Обитатели тюменского пансионата на Минской, 86, где жила умершая, сообщили, что тело 91-летней труженицы тыла Анны Бусыгиной запечатали в чёрный мусорный мешок, положили в гроб и закопали.

«Даже нормальных похорон не организовали. Немытую, неодетую, в каком-то черном мешке похоронили в МКУ «Некрополь», — говорит знакомый умершей Анны Бусыгиной.

В департаменте социальной защиты Тюменской области констатировали, что у усопшей не было родственников, она не позаботилась о своём последнем пути, то есть не оставила «похоронных» денег. И сообщили, что труженице тыла Анне Бусыгиной был предоставлен гроб, место на кладбище и поставят памятник на средства областного благотворительного фонда «Благодарение победителям». По факту публикации в СМИ и сообщениям в социальных сетях ведомство проведёт служебную проверку.