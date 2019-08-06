Челябинск, 6 августа, 2019, 13:31 — ИА Регнум. В Челябинске органы СКР начал проверку по факту обрушения в магазине «Пятёрочка» плиты перекрытия. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ведомства.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Пятерочка

Предстоит определить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела по факту нарушения правил безопасности во время ведения строительных работ, которое повлекло за собой крупный ущерб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обрушение бетонной плиты произошло днём 5 августа в Курчатовском районе. Пострадавших нет. Из магазина были эвакуированы около 30 человек.