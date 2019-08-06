Санкт-Петербург, 6 августа, 2019, 13:38 — ИА Регнум. Председатель комитета по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга Владимир Григорьев продолжит продвигать идею комитета о создании сети велодорожек на Васильевском острове, хотя и признаёт, что реализация проекта лежит в сфере деятельности другого ведомства — Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Дарья Драй ИА REGNUM Велосипедисты на набережной Фонтанки

Григорьев заявил, что сам давно живет на Васильевском острове и любит кататься на велосипеде, поэтому предложенная КГА сеть велодорожек кажется ему более эффективной, чем имеющиеся.

«Ответственным по созданию сети велодорожек в городе является КРТИ. КГА сделал инициативное предложение, как нам представляется следует подойти к решению этого вопроса. Потому что для нас главный нерешенные вопрос — о том, нужно нам велосипедное движение в городе или нет», — сказал Григорьев.

Он отметил, что под сеть велодорожек на весь город уйдет достаточное количество территории, а она в Петербурге дорогая — как в эксплуатации, так и сама по себе. Посему чиновники пытаются понять, будут ли горожане массово пользоваться велотранспортом. На данный момент работа в этом направлении не кажется Григорьеву особенно успешной.

«Тот опыт создания велодорожек, который имеется на сегодня, показывает, что, в общем-то, они используются недостаточно эффективно. Здесь может быть два ответа: первый ответ, что они действительно не нужны, а второй ответ, что они на самом деле так расположены сейчас, что не позволяют полноценно пользоваться велосипедом», — заявил Григорьев.

Именно поэтому его комитет на бумаге создал, на его взгляд, эффективную сеть велодорожек на территории Васильевского острова без ущерба для улично-дорожной сети, сокращения полос движения, парковок и тротуаров, исключительно за счет приведения полос движения к нормативной ширине. Заметим, ранее КРТИ не выказал энтузиазма относительно проекта и призвал к его доработке.

«Я сам житель Васильевского острова долговременный, и у меня такое ощущение от острова. И я еще на велосипеде люблю кататься. Поэтому мне кажется, что если будет такая сеть сделана, то люди поедут, потому что они на велосипеде смогут ездить, по крайней мере, по Васильевскому острову. Дальше, если это получит поддержку и будет зафиксировано, что да, велосипед у нас становится транспортом, средством перемещения, этот опыт можно будет распространить на другие районы и тем самым связать все районы между собой. Понятно, что реализация этого проекта лежит не в сфере деятельности КГА. Поэтому мы с КРТИ продолжаем работу», — заключил Владимир Григорьев.

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Напомним, по планам городских властей к 2048 году общая протяженность веломаршрутов в Петербурге должна составить 870 км, что, впрочем, составляет лишь около 20% от протяженности улично-дорожной сети.