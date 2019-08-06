Рига, 6 августа, 2019, 13:23 — ИА Регнум. Латвийские турагентства, которые занимаются оформлением виз для поездок в Россию, заметили тенденцию, что российское консульство в Риге якобы стало регулярно отказывать в выдаче годовой деловой визы, сообщает новостной портал delfi.lv

Латвия

Ранее в списке необходимых документов для получения данного типа визы было письмо-приглашение от российской компании. Теперь, согласно представителям турфирм, консульство требует, чтобы письмо было заверено в ГУ МВД по делам миграции. Отказы в предоставлении визы начались после 26 июля. Теперь всем желающим оформить подобную визу турфирмы рекомендуют обращаться напрямую в Визовый центр консульства РФ.

То, что произошли некоторые изменениях в процессе выдачи годовых деловых виз, подтвердили и в пресс-службе посольства РФ в Латвии.

«В связи с выявленными случаями нарушения норм российского законодательства, консульский отдел посольства России в Латвии приостановил прием документов на оформление деловых виз по прямым письменным приглашениям ряда российских компаний», — рассказали в пресс-службе диппредставительства РФ, отметив, что данная ситуация — частный случай и нет никаких ограничений в получении российских виз.