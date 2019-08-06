Санкт-Петербург, 6 августа, 2019, 13:25 — ИА Регнум. Санкт-Петербург до сих пор не получил статус исторического поселения, поскольку границы охраны объекта по-прежнему официально не утверждены. Об этом сообщил 6 августа глава комитета по охране памятников Петербурга (КГИОП) Сергей Макаров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиеский собор и Благовещенский мост

«Приказ о том, что мы историческое поселение, еще в 2010 году был выпущен. А сейчас материалы по установлению границ предмета охраны еще в министерстве культуры пока. Приказ не утвержден», — сказал Сергей Макаров.

Заметим, градозащитники и некоторые депутаты требуют статуса исторического поселения для Петербурга долгие годы. Предполагалось, что Минкультуры, наконец, присвоит его северной столице летом 2019 года.

Статус необходим, чтобы сохранять не отдельные памятники истории и культуры, которых на территории города великое множество, как это происходит сейчас, а ансамбли целиком, включая панорамные виды, композиции и силуэт застройки. Это также поможет защитить город от сомнительных девелоперских проектов.