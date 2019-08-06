Калуга, 6 августа, 2019, 13:14 — ИА Регнум. Калужская область представлена в номинации «Российский экскурсионный отдых» в онлайн-голосовании за лучшие туристические направления среди самых популярных видов отдыха в 2019 году, которое проводит журнал National Geographic Traveler. Об этом 6 августа сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области.

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Цель голосования, инициированного журналом — определить лучшие туристические направления, авиакомпании, тревел-сервисы, передачи о путешествиях, круизные компании, отели по версии читателей журнала National Geographic Traveler Россия и пользователей сайта.

Онлайн-голосование проходит c 29 июня по 12 октября по 24 основным номинациям. Участником голосования может стать любой человек в возрасте от 18 лет. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте организатора с помощью учетной записи в социальных сетях.