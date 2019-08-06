Симферополь, 6 августа, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Воссоединение Крыма с Россией стало возможным благодаря волеизъявлению людей на законном референдуме, заявил 6 августа депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

Таким образом депутат прокомментировал заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что воссоединение Крыма с РФ стало следствием усиления конкуренции между великими державами.

«Наверное, воссоединение Крыма с Россией стало катализатором определённых процессов во всём мире. На самом деле принять то, что случилось пять лет назад, они не могут до сих пор», — цитирует RT депутата.

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Ганжара отметил, что Североатлантический Альянс готов признать Голанские высоты как часть Израили, но не воссоединение Крыма с Россией, которое произошло после референдума, на котором подавляющее большинство жителей проголосовало за выход из состава Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что воссоединение Крыма с Россией стало следствием «конкуренции между великими державами». Россия, которая, по его словам, становится «более напористой», заметно наращивает военный потенциал.

Напомним, в состав Российской Федерации Крым вошел после референдума, проведенного в марте 2014 года. Более 95% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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