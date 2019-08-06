Москва, 6 августа, 2019, 13:06 — ИА Регнум. Правительство России предпримет меры для развития парка газомоторных транспортных средств, в том числе увеличит предоставление соответствующих субсидий. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью Авто Mail.ru, передаёт пресс-служба министерства.

Наталья Стрельцова ИА EGNUM АЗС

«Одна из основных задач, которую мы с коллегами сегодня ставим перед собой, — синхронизировать развитие парка газомоторных транспортных средств, мощностей по производству газомоторного топлива, газотранспортной и сервисной инфраструктуры», — заявил Мантуров.

Он отметил, что в настоящее время на субсидии предусмотрено ежегодное выделение 2,5 млрд рублей до 2021 года, но уже рассматривается вопрос об их увеличении до 5 млрд ежегодно.

Кроме того, Минпромторг совместно с Минэнерго принял участие в работе над планом мероприятий развития рынка газомоторного топлива на 2019−2024 годы.