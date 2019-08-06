Правительство РФ планомерно ухудшает ситуацию в стране – версия
Москва, 6 августа, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Вместо того чтобы вкладывать деньги в экономику, стимулируя потребительский спрос и производство, власти РФ, напротив, забирают из экономики всё больше средств, мотивируя это необходимостью наращивать сбережения, считает экономический аналитик Института глобализации и социальных движений Даниил Григорьев. Об этом он рассказал 6 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Однако, как подчеркнул Григорьев, профицит бюджета, которым так гордится российское правительство, это чисто технический показатель, достижение которого не приводит к улучшению экономики государства. Более того, как полагает эксперт, для развития стране нужен дефицитный бюджет, который будет означать, что государство начало тратить деньги, что будет вести к росту экономики и полной занятости. В качестве примера Григорьев привел Японию — страну с триллионным дефицитом, которая тем не менее остаётся одним из самых развитых государств мира с практически нулевой инфляцией.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Минфина РФ, федеральный бюджет России в первом полугодии 2019 года исполнен с профицитом в 1,561 трлн рублей. Объём доходов, поступивших в бюджет за январь-июнь, составил 9,548 трлн рублей, или 47,8% к общему объёму доходов бюджета, утверждённому на текущий год. Расходы составили 7,987 трлн рублей, или 44,3% к утверждённому годовому объёму расходов бюджета.