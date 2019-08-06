Барселона, Испания, 6 августа, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль может перейти в миланский «Интер». Об этом сообщает FC Inter News.

(сс) Anish Morarji Артуро Видаль

Отмечается, что руководство каталонского клуба готово отпустить Видаля на правах аренды. Сделка может быть оформлена до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, летом 2018 года Видаль перешёл в «Барселону». Ранее он играл за такие клубы, как «Байер», «Ювентус» и «Бавария».

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