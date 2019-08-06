Ачинск, Красноярский край, 6 августа, 2019, 12:56 — ИА Регнум. В Ачинском районе и Ачинске каждый час проводятся замеры качества воздуха и радиационного фона в зоне взрыва боеприпасов. Работают специалисты Ачинского филиала Центра гигиены и эпидемиологии по Красноярскому краю.

Adm-achinsk.ru Пожар в Ачинске

Как сообщили ИА REGNUM 6 августа в администрации Ачинска, радиационный гамма-фон соответствует естественным показателям. Превышения норм вредных веществ не зарегистрировано.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 5 августа произошло ЧП. В воинской части в Ачинском районе начался пожар, затем последовали взрывы. Пострадали 12 человек, шестеро госпитализированы. Население пришлось эвакуировать из опасной зоны.