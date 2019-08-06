Калуга, 6 августа, 2019, 12:48 — ИА Регнум. На 27 объектах Калуги интенсивно ведутся дорожные работы. Шесть объектов уже сданы, а другие — в стадии завершения. При этом на участках потребовались дополнительные работы, в том числе, организация пешеходных переходов, сообщили 6 августа корреспонденту ИА REGNUM в городской управе областного центра.

Kaluga-gov.ru В Калуге дорожные работы намерены завершить ко Дню города

Специалисты управления городского хозяйства и представители подрядной организации ООО «Липецк Дорога» проверили качество асфальтового покрытия автомобильных дорог на Грабцевском шоссе, а также на улицах Зеленой, Тарутинской, Гурьянова, Пухова, Герцена и Октябрьской. В пригородной деревне Молодежная укладка асфальта велась по новой для города технологии.

«Работы на всех объектах ведутся практически одновременно. Сейчас наша основная задача — заставить подрядчика осуществить укладку асфальта как можно быстрее, чтобы калужане не ощутили неудобств. Мы планируем не ждать завершения работ ресурсоснабжающих организаций, а вывезти бригады для того, чтобы они начали заниматься заменой плит и подготовкой к укладке асфальта. Будем делать все, чтобы они воспользовались каждой минутой теплой погоды», — сказал первый заместитель городского головы Калуги Алексей Волков.

Ремонт дорог в Калуге, который проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», планируется завершить ко Дню города.