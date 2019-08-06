Москва, 6 августа, 2019, 12:41 — ИА Регнум. В России развитие рынка электромобилей более экономически и экологически выгодно, чем в Евросоюзе. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью Авто Mail.ru, передаёт пресс-служба министерства.

Иван Шилов ИА REGNUM Электромобиль

«В России использовать электромобили эффективнее, чем в Европе, так как газовая генерация, атомная энергетика, гидроэнергетика, которые активно развиты у нас, не дают вредных выбросов в процессе производства энергии», — заявил Мантуров.

По его словам, в настоящее время количество выбросов от производства энергии для зарядки батарей электромобилей превышает количество выбросов, которые не попадают в атмосферу в результате замены автомобиля с ДВС на электромобиль.

Это связано с тем, что электроэнергия вырабатывается в большинстве случаев за счет использования ископаемых видов топлива.