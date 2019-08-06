Москва, 6 августа, 2019, 12:39 — ИА Регнум. После падения 5 августа к двухмесячным минимумам, рубль открылся 6 августа гэпом вверх. Пара доллар/рубль расположилась в районе ключевой отметки 65 руб., которая теперь выступает в роли точки притяжения для котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Петр Данилов Красная Весна Доллар и Рубль

«Ситуация на мировых рынках несколько стабилизировалась и, хотя фондовые площадки продолжают нести потери, давление выглядит умеренным по сравнению со вчерашними агрессивными распродажами. При этом российские индексы восстанавливаются, несмотря на отсутствие позитивных сигналов с рынка нефти», — отметил эксперт.

Положение российской валюты, безусловно, усугубилось за последнее время. Но учитывая обстановку в мире, где в центре внимания находятся напряженные отношения между США и Китаем, рубль держится относительно неплохо, особенно в условиях просадки валют развивающегося сегмента.

Отечественные активы также ощущают на себе давление со стороны санкционного фронта, хотя детали нового пакета санкций успокоили инвесторов, поскольку оказались не такими жесткими, как ожидалось.

«При этом давление на доллар на рынке Форекс ослабло, что в сочетании с отсутствием поддержки со стороны нефтяного рынка предполагает как минимум консолидацию рубля на текущих уровнях, но с сохранением понижательных рисков.

С технической точки зрения, если в ближайшее время «россиянин» не найдет повода отправить доллар под отметку 65 руб., пара может устремиться в направлении 200-дневной скользящей средней в области 65,40 руб.», — считает Николаев.

Читайте также: Рубль вблизи психологически важной отметки 66