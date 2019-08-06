В Сочи убит бывший депутат горсобрания
Сочи, Краснодарский край, 2 декабря, 2018, 20:55 — ИА Регнум. В Сочи неизвестный убил бывшего депутата городского собрания. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Иван Шилов ИА REGNUM
Тело
Трагедия произошла в воскресенье, 2 декабря, на улице Красноармейской.
«Обнаружен 58-летний мужчина… — говорится в сообщении. — От полученных повреждений потерпевший скончался».
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ведется поиск злоумышленника.
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