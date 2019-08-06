Ярославль, 6 августа, 2019, 12:27 — ИА Регнум. В Ярославле планируют построить новое здание Арбитражного суда Ярославской области. Суд разместил тендер на проектирование здания на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ombudsmanyar.ru Арбитражный суд

Оно разместится на Московском проспекте, в районе дома 13. Судя по всему, речь идет о земельном участке напротив гостиницы «Святой Георгий», за остановкой общественного транспорта «Большая Федоровская».

Стоимость работ по проектированию нового здания составляет 33,7 млн рублей. Земельный участок расположен рядом с объектом культурного наследия «Пивная и лавка Белова». Проектная организация должна будет предусмотреть работы по сохранению объекта культурного наследия и археологического наследия. Работы по подготовке проекта планируется завершить в 2020 году.

Сейчас Арбитражный суд Ярославской области расположен на проспекте Ленина, в здании постройки середины 20 века. Вероятно, обновление здания требуется в связи с возрастающей нагрузкой на суд. При этом проектировщикам придется решить еще одну проблему — с парковкой автотранспорта. Как и на проспекте Ленина, на Московском проспекте мест для машин нет.