Красноярск, 6 августа, 2019, 12:24 — ИА Регнум. В Красноярском крае пришлось скорректировать движение железнодорожного транспорта в связи с чрезвычайной ситуацией в Ачинском районе.

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Как сообщили ИА REGNUM 6 августа в краевом главке МЧС, изменённым маршрутом по Красноярской железной дороге следуют поезда Москва — Абакан и Абакан — Москва.

Движение по участку Красноярской железной дороги Ачинск-2 — Назарово ограничено.

На участке Абакан — Ачинск пустят дополнительный поезд для доставки пассажиров по станциям назначения.

При этом задержки поездов нет, подчеркнули в МЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 5 августа в хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам на территории воинской части под Ачинском начался пожар. Затем последовали взрывы. Детонация боеприпасов прекратилась только 6 августа. По последним данным, пострадали 12 человек, шестеро госпитализированы.

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