Вашингтон, 6 августа, 2019, 12:21 — ИА Регнум. Около половины жителей США считают КНДР «врагом». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на британский журнал The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно результатам опроса, проведенного среди 1500 жителей США в период с 27 по 30 июля, 51% респондентов считают КНДР своим «главным врагом», а 24% — недружелюбной страной.

Кроме того, специалисты отметили, что негативное отношение в адрес Северной Кореи было замечено среди представителей высшего общества. 62% респондентов, чей годовой доход составляет $100 тыс., считают КНДР «врагом», а 24% респондентов — недружелюбной страной.

С другой стороны, только 45% опрошенных, чей годовой доход не достигает отметки в $50 тыс., придерживаются аналогичного мнения.

Кроме того, около 49% афроамериканцев и 46% латиноамериканцев считают Северную Корею «главным врагом».