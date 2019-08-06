Тольятти, Самарская область, 6 августа, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Тольяттинская компания «Апал» выпустила лимитированную серию вседорожника «Сталкер» на базе «Нивы». Об этом сообщает портал 32cars.ru.

32cars Вседорожник «Сталкер» на базе «Нивы»

Новинка выйдет всего в 150 экземплярах. Она уже появилась в нескольких автосалонах Тольятти. Стоимость «Сталкера» составляет около 1,2 млн рублей. Несмотря на значительную цену отечественного внедорожника, один экземпляр уже продан, а три машины готовы к отгрузке. Также сообщается, что 11 компактных вседорожников находятся в процессе изготовления.

Сборка моделей осуществляется на площадях ПСА Вис-Авто.

Под капотом авто размещён 83-сильный 1,7-литровый мотор, который агрегатируется с 5-скоростной коробкой передач. Каркас кузова состоит из труб различного диаметра. Сам кузов состоит из навесных панелей из пластика и композитных материалов. Все эти детали, включая элементы салона, произведены на предприятии Апал.

Напомним, основными клиентами компании «Апал» являются российские автопроизводители: УАЗ, Lada Sport, АвтоВАЗ, ГАЗ, «Урал» и многие другие.

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