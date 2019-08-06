Ульяновск, 6 августа, 2019, 12:03 — ИА Регнум. В Ульяновской области ликвидируют последствия сильных ливней, которые обрушились на регион. Власти отмечают, что обстановка остаётся стабильной и контролируемой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Ливень

По данным властей, за 12 часов в регионе выпала полуторамесячная норма осадков. В том числе в Ульяновске выпало 70 мм осадков — 135% месячной нормы.

По данным регионального минэнерго, в области произошло 27 отключений электроэнергии в 14 муниципалитетах, почти все они устранены. В Николаевском районе и Новоульяновске зафиксировано отключение холодной воды, сейчас идут работы по восстановлению водоснабжения.

В Ульяновске подтоплены 26 дворовых территорий, повалено 52 дерева. Много обращений было в связи с протеканием кровли: больше всего жалоб поступило от жителей Ульяновске (40 случаев) и Димитровграда (29 случаев). Глава Ульяновска Сергей Панчин поручил срочно обследовать три школы и 40 многоквартирных домов, кровли которых пострадали во время дождя 5 августа. Органам жилищного надзора поручено взять на особый контроль вопрос возмещения жителям ущерба от протечек крыш.

Для ликвидации последствий непогоды сформировано 40 оперативных групп. По словам вице-губернатора Сергея Люлькова, за сутки на единый номер 112 поступило 3014 вызовов от жителей: из них 29 направлены спасателям, остальные зарегистрированы по линии ЖКХ.

По прогнозам, 6 августа в регионе пройдут незначительные дожди, в целом погода остаётся неустойчивой.