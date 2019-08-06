Новосибирск, 6 августа, 2019, 12:00 — ИА Регнум. В Новосибирске прошёл митинг против повышения тарифа на тепло. В Нарымском сквере накануне вечером, 5 августа, собрались сотни новосибирцев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Рост коммунальных тарифов на 8,9%, не жирно?», «Мне не хочется жить в этом бездарном городе!», «Олигархи наглеют, тарифы растут!» и так далее — гласили плакаты в руках пришедших на акцию протеста людей. По подсчётам организаторов, на митинге собралось около 400 новосибирцев.

«Оргкомитет митинга в значительной степени состоял из «старых бойцов». Однако в него влились и новые члены. Митинг прошёл хорошо. За что я выразил благодарность обслуживающим его сотрудникам мэрии и полицейским. Выступили на митинге и новые для общества спикеры. Например, журналисты ряда средств массовой информации Новосибирска. Вторая «тарифная война», таким образом, началась с нашего наступления», — сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM один из организаторов акции протеста Сергей Дьячков.

Он подчеркнул, что новосибирцы намерены добиваться минимального повышения тарифа — на 3,2% согласно решению правительства РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2019 года тариф на тепло в Новосибирске вырос не на 3,2% (с 1 290 до 1 331 рубля за одну Гкал), а на 7,2% (до 1 384 рублей). При этом в январе тариф уже был повышен на 1,7%.

Новосибирцы уже не в первый раз выходят на акции протеста против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В конце 2016-го — начале 2017 года они протестовали против 15-процентного роста тарифов на ЖКУ. В итоге процент был снижен до 4%.