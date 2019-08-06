Киев, 6 августа, 2019, 11:57 — ИА Регнум. Отношения Киева и Лондона после Brexit обсудили президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонной беседе. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Разговор состоялся 5 августа. Его темой были отношения двух стран, в частности, их дальнейшее развитие после выхода Соединённого Королевства из Евросоюза.

Зеленский поздравил Джонсона с победой на выборах лидера британской Консервативной партии и поблагодарил власти Великобритании за помощь Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября возможна встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Предполагается также, что украинский президент выступит на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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