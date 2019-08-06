Севастополь, 6 августа, 2019, 11:56 — ИА Регнум. В 2018 году 255 жителям Севастополя был поставлен диагноз «ВИЧ-инфекция» — это самый высокий показатель в Южном федеральном округе. Крым на втором месте. Соответствующие данные опубликованы в статистическом сборнике Министерства здравоохранения РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

«Город Севастополь. Всего, абсолютные числа 2018 год — 255 человек. Это 58,4 на 100 тысяч населения. Среди этих людей — один ребёнок», — отмечается в издании.

По данным специалистов, в 2017 году таких диагнозов было 265, в том числе четырём детям. Второе место по этому показателю занимает Республика Крым с 986 диагнозами — 51,5 на 100 тысяч населения.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь также входит в пятёрку городов страны по заболеваемости раком. По данным департамента здравоохранения города, более 10 тысяч севастопольцев живут со злокачественными новообразованиями, из них 71 ребенок.

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